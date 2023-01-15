Минобороны отчиталось об ударах по системе военного управления Украины

Все удары достигли целей, заявили в ведомстве. Украинские власти 14 января сообщали о взрывах и поражении объектов энергетической инфраструктуры

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Российские военные высокоточным оружием нанесли 14 января удары по объектам военного управления и энергетики Украины, сообщает Минобороны России.

«14 января 2023 года нанесен ракетный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики. Все назначенные объекты поражены. Цель удара достигнута», — говорится в сообщении ведомства.

Также Минобороны сообщило в своей сводке, что:

на купянском направлении нанесены удары по подразделениям двух бригад ВСУ в Харьковкой области и в ЛНР, потери Украины оцениваются в количестве до 50 человек;

на краснолиманском направлении «нанесено поражение» подразделениям трех бригад ВСУ. Отражена атака штурмовых групп ВСУ у Червоной Дибровы, украинские силы отошли на исходные позиции;

на донецком направлении войска «развивали успех в направлении северных окраин города Артемовска» и железнодорожной станции Соль. Украина потеряла более 80 военных, сообщили в Москве;

на южнодонецком направлении нанесены удары по силам ВСУ у Владимировки и Угледара, в Сладком уничтожена ДРГ;

В Константиновке (ДНР) нанесен удар по украинскому складу боеприпасов и базе ремонта РСЗО.

В ходе боевых действий уничтожены пусковая установка украинского ЗРК «Оса-АКМ», артиллерийская система М777 производства США, гаубицы Д-20, 2С3 «Акация», «Мста-Б», «Гвоздика» и Д-30. Кроме того, российские средства противовоздушной обороны уничтожили два беспилотника в ДНР и Луганской народной республике и перехватили восемь снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS и «Ураган» у населенных пунктов в ЛНР и Запорожской области.

В субботу, 14 января, по всей Украине несколько раз объявлялась воздушная тревога. Глава офиса президента страны Андрей Ермак сообщал о работе ПВО и авиации, которые отражали ракетные удары. По данным «Страна.ua» и УНИАН, взрывы были слышны в Киеве, Одессе, Днепре, Харькове, Львовской и Винницкой областях.

В результате ударов были поражены объекты энергетической инфраструктуры в Харьковской, Львовской, Ивано-Франковской, Запорожской, Винницкой и Киевской областях. Минимум в 11 регионах ввели аварийные отключения электричества, в Днепре обрушилась часть дома.

Москва наносит удары по объектам военного управления и энергетики Украины с 10 октября. Президент России Владимир Путин объяснял это ответом на действия Киева, в том числе на теракт на Крымском мосту, в организации которого обвинил украинские спецслужбы. Киев свою причастность отрицает.