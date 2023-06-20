Шойгу пригрозил Киеву ударом по центрам принятия решений

Сергей Шойгу (Фото: kremlin.ru)

Россия нанесет незамедлительные удары по центрам принятия решений на Украине в случае, если ВСУ нанесут удары по территории России — включая Крым — ракетами HIMARS и Storm Shadow, заявил министр обороны Сергей Шойгу.

«Применение этих ракет вне зоны проведения специальной военной операции будет означать полноценное втягивание США и Великобритании в конфликт и повлечет незамедлительные удары по центрам принятия решений на территории Украины», — сказал Шойгу во вступительном слове на заседании коллегии министерства.

Глава Минобороны также сообщил, что украинские войска продолжают попытки наступления на трех направлениях: на Южно-Донецком, Запорожском и Донецком.

Для этого привлекаются элитные соединения, обученные в странах НАТО и оснащенные западным оружием.

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