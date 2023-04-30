В Киеве назвали удар по нефтебазе в Севастополе «элементом подготовки» к наступлению ВСУ

В Киеве назвали удар по Севастополю частью подготовки к наступлению

До Севастополя долетел только один беспилотник, возник пожар на нефтебазе. Губернатор Развожаев заявил, что на снабжении города горючим атака не скажется

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Удар по нефтебазе в Казачьей бухте Севастополя — «один из элементов подготовки» к наступлению украинской армии, заявила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк во время телемарафона, ее слова приводит УНИАН.

«То, что подорвана логистика врага, — один из элементов подготовки к мощным активным действиям Сил обороны, мы говорим уже длительное время. И вот эта работа и является подготовительной к широкому полномасштабному наступлению, которое все ожидают», — сказала Гуменюк.

Как сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, в ночь на 29 апреля несколько беспилотников атаковало город, два из них нанесли удар по нефтебазе. Позднее он уточнил, что до нее долетел только один дрон, второй был сбит силами флота из стрелкового оружия.

В результате атаки были повреждены четыре цистерны, возник пожар. Огнем было охвачено 1 тыс. кв. м, пожару присвоили четвертый ранг сложности.

Днем Развожаев отчитался о ликвидации пожара. Он сказал, что пожар не окажет влияние на снабжение города горючим, топливо не предназначались для поставок на автозаправочные станции.

Телеграм-каналы SHOT и Baza писали, что всего Севастополь атаковали шесть БПЛА.

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что одновременно с атакой на Севастополь в небе над полуостровом были замечены еще два беспилотника, один сбили, другой подавили средствами радиоэлектронной борьбы.