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Военная операция на Украине ,  
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В Киеве прогремел взрыв

В Киеве прогремел взрыв, воздушная тревога не объявлялась
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Военная операция на Украине
Взрыв прогремел на территории промзоны на западе Киева, причины устанавливаются
Фото: Roman Pilipey / Getty Images
Фото: Roman Pilipey / Getty Images

В Киеве прогремел сильный взрыв, сообщают «Страна.ua» и Klymenko Time. На месте происшествия поднимается столб дыма. Воздушная тревога в регионе не объявлялась.

Последний раз тревогу в Киевской области объявляли этой ночью. На момент публикации она не была объявлена ни в одном из регионов Украины.

Мэр Киева Виталий Кличко позже уточнил, что взрыв прогремел в промзоне в районе киевской кольцевой дороги, причины устанавливаются. УНИАН пишет, что дым наблюдается в Святошинском районе на западе города. «РБК-Украина» уточняет, что взрыв произошел в районе ТЦ «Променада парк».

Ранее этой ночью украинские СМИ сообщали о взрывах в Хмельницкой области, Виннице, Львове и Житомире. Позднее в хмельницкой ОВА сообщили о повреждении 30 частных домов и ранении шести человек, а в житомирской ОВА подтвердили попадание по инфраструктурному объекту.

Минобороны России начало наносить удары по системам военного управления, оборонно-промышленного комплекса и обеспечивающим их объектам энергетики Украины прошлой осенью. В военном ведомстве подчеркивают, что эти удары наносятся исключительно по военным или связанным с ними объектам.

Президент России Владимир Путин называл удары ответом на предыдущий теракт на Крымском мосту, который произошел 8 октября прошлого года. После второго теракта на Крымском мосту, 17 июля 2023-го, под ночные «удары возмездия», как называет их российское Минобороны, попадают также Одесса, Измаил и Николаев.

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В Киеве прогремел взрыв
В Киеве прогремел взрыв

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Военная операция на Украине взрыв Киев Воздушная тревога
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