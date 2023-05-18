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Минобороны сообщило об ударах по складам западного вооружения на Украине

Минобороны: нанесены удары по крупным складам иностранного вооружения и резервам ВСУ
За последние сутки были нанесены удары по резервам ВСУ и складам с иностранной техникой, все назначенные объекты поражены, сообщили в Минобороны России. Военное ведомство сообщило также о сбитых Су-24 и Ми-8 ВВС Украины
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Aвиация ВКС России поразила 68 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живую силу и военную технику в 97 районах, также были нанесены удары по резервам вооруженных сил Украины и складам с иностранной техникой, сообщили в Минобороны.

«В течение ночи Вооруженными силами Российской Федерации нанесены групповые удары высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования по крупным складам вооружения и техники иностранного производства, а также резервам противника. Цель ударов достигнута. Все назначенные объекты поражены», — сказано в сообщении.

Помимо этого за последние сутки, по данным Минобороны:

  • в районе населенного пункта Славянск (ДНР) сбит украинский самолет Су-24;
  • средствами ПВО в Запорожской области сбит украинский вертолет Ми-8, а также 11 беспилотников;
  • на купянском и краснолиманском направлениях Киев потерял около 130 человек, один танк, шесть боевых бронированных машин, а также гаубицы Д-30 и Д-20;
  • на херсонском направлении противник потерял до 35 военных и бронемашину;
  • группировка войск «Восток» нанесла поражение подразделениям ВСУ в районе населенного пункта Угледар (ДНР), потери противника составили до 150 военнослужащих убитыми и ранеными;
  • в ДНР ударом авиации уничтожена радиолокационная станция (РЛС) контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37.

Российской военное ведомство сообщило также о боях штурмовых отрядов за Артемовск (украинское название — Бахмут) при активной поддержке Воздушно-десантных войск.

Врио главы ДНР Денис Пушилин говорил, что российские силы заняли в Артемовске ключевые высоты.

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Российские власти критикуют поставки западного оружия Украине и настаивают, что оно не помешает специальной военной операции достичь своих целей.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Минобороны Су-24 поставки оружия Вертолет Ми-8 ВСУ Военная операция на Украине
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