Четырехлетняя девочка стала 25-й жертвой обстрела Белгорода

В результате обстрела центра Белгорода скончались в общей сложности пятеро детей. Последней из них стала девочка, которая находилась в больнице в тяжелом состоянии, сообщил белгородский губернатор

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Число погибших в результате обстрела Белгорода выросло до 25 человек, в больнице умерла девочка четырех лет, которая находилась в тяжелом состоянии, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. В общей сложности в результате атаки погибли пять детей.

«Ее санэвакуация была невозможна из-за ДВС-синдрома и обильного кровотечения. За жизнь маленькой пациентки боролись до последнего группы федеральных и региональных медиков», — написал он.

Губернатор также выразил соболезнования родным девочки, назвав ее смерть невосполнимый утратой.

Общее число пострадавших выросло до 109 человек, 45 из них остаются в больницах областного центра, 25 — федерального. Двое пострадавших — женщина с переломом и мужчина с ранением глаза — обратились к медикам накануне, 31 декабря, рассказал Гладков.

Центр Белгорода подвергся обстрелу со стороны ВСУ 30 декабря. По заявлению Минобороны, Киев использовал для атаки две ракеты «Ольха» в запрещенном кассетном снаряжении и снаряды системы залпового огня Vampire чешского производства.

Президент Владимир Путин назвал произошедшее терактом. Москва созвала заседание Совета Безопасности ООН, на котором российский постпред Василий Небензя заявил, что за обстрелом стоит не только Киев, но и Брюссель, Лондон и Вашингтон.