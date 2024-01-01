Глава Одесской ОВА Кипер: один человек погиб после взрывов в Одессе

В Одессе сообщили об одном погибшем после взрывов

В ночь на 1 января Одессу атаковали ударные беспилотники, один человек погиб, сообщил в телеграм-канале глава областной военной администрации Олег Кипер.

По его словам, в городе продолжают работать силы ПВО.

Помимо Одессы в ночь на 1 января взрывы прогремели в Николаеве и Черкассах, сообщало «Зеркало недели». «РБК Украина» также передавала о взрывах в Днепре.

Минобороны России не раз подчеркивало, что российские военные наносят удары только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.