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Военная операция на Украине ,  
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В Одессе сообщили об одном погибшем после взрывов

Глава Одесской ОВА Кипер: один человек погиб после взрывов в Одессе
Сюжет
Военная операция на Украине

В ночь на 1 января Одессу атаковали ударные беспилотники, один человек погиб, сообщил в телеграм-канале глава областной военной администрации Олег Кипер.

По его словам, в городе продолжают работать силы ПВО.

В Киевской области раздались взрывы
Политика
Фото:Анастасия Власова / Getty Images

Помимо Одессы в ночь на 1 января взрывы прогремели в Николаеве и Черкассах, сообщало «Зеркало недели». «РБК Украина» также передавала о взрывах в Днепре.

Минобороны России не раз подчеркивало, что российские военные наносят удары только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Теги
Одесса взрывы Украина погибшие Военная операция на Украине
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