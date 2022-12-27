Берлускони допустил наличие «просвета» в диалоге о мире на Украине

Экс-премьер Италии Берлускони: в переговорах о мире на Украине может быть «просвет»

Каждый здравомыслящий человек одновременно защищал бы интересы Украины и работал на достижение мира, противоречий в этом нет, сказал Берлускони. Глава МИД Италии усомнился, что Россия искренне готова к диалогу

Сильвио Берлускони (Фото: Flavio Lo Scalzo / Reuters)

В вопросе достижения мира на Украине дипломатическим путем, возможно, есть «какой-то просвет», над этим следует работать, заявил лидер партии «Вперед, Италия», бывший премьер-министр республики Сильвио Берлускони в интервью La Repubblica.

«Защита интересов Украины и работа на достижение мира не являются несовместимыми путями. Более того, я считаю, что каждый здравомыслящий человек должен делать и то, и другое. Я убежден, что администрация США прекрасно это понимает», — сказал экс-премьер, оценивая визит президента Украины Владимира Зеленского в эту страну.

Берлускони добавил, что давно не общался с российским президентом Владимиром Путиным, а отвечая на вопрос, получил ли поздравление от него на Рождество (празднуется в Италии и других католических странах 25 декабря), сказал, что для православных праздник еще не наступил, так как те отмечают его 7 января.

Партия «Вперед, Италия» поддерживала предоставление Украине помощи, продолжил Берлускони, она одобряет и выделение Киеву шестого пакета военной помощи.

Берлускони после ввода российских войск на Украину рассказал о разочаровании действиями Путина, которого знал 20 лет и всегда считал «человеком демократии и мира». В сентябре он выразил желание выступить посредником в урегулировании конфликта на Украине вместе с бывшим немецким канцлером Ангелой Меркель. В Кремле заверяли, что рады любым усилиям по достижению мира.

Глава итальянского МИДа Антонио Таджани при этом усомнился, что Россия готова к переговорам. «Факты говорят нам, что нет. Слова Путина не подкрепляются фактами», — заявил он в интервью La Stampa.

Аналогичной позиции придерживаются и на Украине, а также руководство НАТО, власти США, Великобритании и стран Евросоюза, которые уверены, что пока Москва не демонстрирует готовности к настоящему диалогу. В Киеве считают, что российская сторона настроена на временное перемирие перед новым ударом. «Сейчас не время искать «мир для нашего времени». На этот раз нам нужен настоящий мир», — подчеркивали в украинском МИДе.

Власти России неоднократно говорят о возможности возобновить диалог, объясняя нынешнее положение дел нежеланием Киева вести переговоры. В Минобороны настаивают, что готовы к конструктивному диалогу, а в МИДе заверяют, что предварительных условий для разговора не выдвигают. Россия нацелена «закончить эту войну», к этому Москва будет стремиться и дальше, говорил Путин.

