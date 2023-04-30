Число погибших при обстреле брянского поселка увеличилось до четырех

Губернатор Богомаз сообщил об обнаружении еще двух погибших при обстреле поселка Суземка

Обстрел произошел ночью и велся из ракетной системы залпового огня, заявил глава Брянской области. Кроме четырех погибших, пострадали два человека, один дом полностью разрушен, еще два получили повреждения

Фото: Google Maps

В поселке Суземка (находится примерно в 10 км от границы с Сумской областью Украины) Брянской области нашли тела еще двух мирных жителей, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Александр Богомаз. Об обстреле поселка стало известно минувшей ночью, тогда же нашли первых двух погибших. Работы по разбору завалов продолжаются.

Ночной обстрел велся из ракетной системы залпового огня, несколько снарядов были перехвачены российской ПВО, писал глава региона. Кроме четырех погибших, пострадали два человека, они госпитализированы, сообщил Богомаз.

После обстрела один дом оказался полностью разрушен, еще два повреждены частично. В поселке Суземка введен режим ЧС.

Брянская область наряду с другими приграничными регионами регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины. 27 апреля под атаку попал поселок Климово, где в результате произошедшего было нарушено энергоснабжение, а 28 апреля в результате удара беспилотника в Суземском районе оказались повреждены гараж, автомобиль и домовладения.

В начале марта нападению в Брянской области подверглись два села – Любечане и Сушаны, куда проникла диверсионная группа, погибли два человека, ранение получил ребенок. Ответственность за произошедшее взяли на себя члены «Русского добровольческого корпуса», который входит в состав территориальной обороны ВСУ.

Основатель организации Денис Капустин (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что они действовали по согласованию с Киевом. Украинская сторона свою причастность отрицала. Капустин и двое его предполагаемых подельников объявлены в розыск.

В Брянской области бессрочно действует высокий уровень террористической опасности, а с октября 2022 года — режим среднего реагирования. Последний предусматривает усиление охраны общественного порядка, ограничения на въезд и выезд, досмотры автомобилей и другие меры.