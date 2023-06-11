Минобороны заявило о безуспешном наступлении ВСУ на трех направлениях
Минобороны заявило, что ВСУ продолжали безуспешные попытки наступать на трех направлениях
ВСУ совершили безуспешные попытки наступления на Южно-Донецком, Запорожском и Донецком направлениях, заявили в Министерстве обороны России.
У Времевского выступа (расположен на стыке ДНР и Запорожья) российские войска нанесли поражение ВСУ. На Запорожском направлении отражены три атаки. У Лукьяновского Запорожской области нанесены удары по колонне бронетехники ВСУ, двигавшейся на юг. Общие потери ВСУ за сутки на этих участках Минобороны оценило в более 50 человек. Также Украина потеряла 11 танков, включая три Leopard.
На Донецком направлении шли боевые действия у Марьинки и Авдеевки. «Вклинений в нашу оборону не допущено», - заявили в министерстве. Потери ВСУ оценены в размере до 310 военных.
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