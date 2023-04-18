Зеленский посетил позиции украинских войск в ДНР

Зеленский приехал в Авдеевку в ДНР и поздравил украинских военных с Пасхой

Зеленский второй раз за месяц приехал на передовые позиции украинских войск в Донбассе. О его поездке стало известно после того, как Кремль сообщил о визите Путина в Херсонскую область и ЛНР

Владимир Зеленский (слева) (Фото: president.gov.ua)

Владимир Зеленский посетил позиции вооруженных сил в подконтрольной Киеву части ДНР, сообщила пресс-служба президента Украины.

Зеленский приехал в Авдеевку — это город в Покровском районе ДНР, в 10 км к северу от Донецка. Там он заслушал доклад командующего оперативно-тактической группировкой «Донецк» по ситуации в этом районе. После этого Зеленский обратился к военнослужащим, поздравил их с Пасхой и вручил награды.

Кроме того, в ходе визита в подконтрольную украинским войскам часть региона Зеленский посетил госпиталь с ранеными военными.

17 апреля президент России Владимир Путин посетил штаб группировки войск «Днепр» на херсонском направлении и штаб национальной гвардии «Восток» в ЛНР. Там глава государства заслушал доклады военачальников и поздравил военных с Пасхой и подарил им копии икон. Кремль назвал поездку «рутинной работой верховного главнокомандующего».

В декабре 2022 года Зеленский уже посещал позиции военных в Донбассе, совершив поездку в Славянск. 22 марта он приехал на позиции украинских войск под Артемовском (Бахмутом).