Шойгу доложил Путину о перегруппировке украинских войск

Фото: Александр Ратушняк / Reuters

Украинские войска снизили активность в рамках контрнаступления и занимаются перегруппировкой, сообщил министр обороны Сергей Шойгу на совещании с постоянными членами Совбеза под председательством Владимира Путина.

По его словам, украинские силы понесли существенные потери. Несмотря на это, у них сохраняются силы для продолжения наступления, Россия ведет к нему подготовку.

Материал дополняется.