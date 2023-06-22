Шойгу доложил Путину о перегруппировке украинских войск
Шойгу: ВСУ снизили активность и начали перегруппировку
Украинские войска снизили активность в рамках контрнаступления и занимаются перегруппировкой, сообщил министр обороны Сергей Шойгу на совещании с постоянными членами Совбеза под председательством Владимира Путина.
По его словам, украинские силы понесли существенные потери. Несмотря на это, у них сохраняются силы для продолжения наступления, Россия ведет к нему подготовку.
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