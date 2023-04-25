Минобороны: пресечена деятельность 4 украинских диверсионных групп в ЛНР и на Харьковщине

Минобороны заявило о пресечении действий диверсантов в ЛНР и Харьковщине

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Российские силы пресекли деятельность четырех украинских диверсионно-разведывательных групп в районах населенных пунктов Орлянское (с 2009 года — Орлянка) и Крахмальное Харьковской области, а также Новоселовское и Стельмаховка Луганской народной республики, сообщает Минобороны России в ежедневной сводке.

За сутки украинская сторона потеряла порядка 645 военных, больше всего на донецком направлении — по данным российского Минобороны, там уничтожено до 360 бойцов ВСУ и иностранных наемников.

Кроме того, украинская армия лишилась трех гаубиц Д-20, двух самоходных артиллерийских установок «Гвоздика», артиллерийской системы М777, радиолокационной станции наведения целей украинского зенитного ракетного комплекса С-300, гаубицы «Мста-Б» и самоходной артиллерийской установки «Акация».

В районе села Терновая Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 67-й механизированной бригады ВСУ.

23 апреля Минобороны сообщило об уничтожении двух украинских диверсионно-разведывательных групп в районах сел Крахмальное и Молчаново Харьковской области.