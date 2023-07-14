В Одесской области и Кривом Роге раздались взрывы

В Одесской области и Кривом Роге (Днепропетровская область) прозвучали взрывы, сообщает ТСН.

Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозах ударов в Одесской, Днепропетровской и Кировоградской областях. В этих регионах, а также в Сумской, Николаевской и подконтрольной Украине части Херсонской области объявлена воздушная тревога.

В ночь на 11 июля Одесская область подверглась атаке беспилотников; обломки нескольких дронов попали в административное здание на территории порта; загорелись два терминала, в том числе зерновой. Пожар потушили, о серьезных повреждениях не сообщалось.

Российское Минобороны с октября 2022 года регулярно отчитывается б ударах по объектам военного управления и энергетической системы Украины, заявляя, что не атакует гражданские объекты. Министерство сообщает, что использует высокоточное оружие большой дальности.

Российская сторона отрицает сообщения о поставках ей беспилотников из Ирана для применения в военных действиях на Украине, в чем Москву и Тегеран подозревают Киев и страны Запада. Иранские власти также это опровергают.