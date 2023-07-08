Зеленский сообщил о возвращении на Украину командиров «Азова»

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о возвращении на родину из Турции пяти командиров «Азова» (организация признана террористической и запрещена в России). Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Это командир «Азова» Денис Прокопенко, и.о. командира 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергей Волынский, замкомандира Святослав Паламарь, майор нацгвардии Олег Хоменко и полковник нацгвардии Денис Шлега.

Они оказались в Турции после обмена пленными осенью прошлого года. Украина тогда получила 215 человек, а Россия — 55 военных, а также украинского политика Виктора Медведчука. При этом пятеро командиров «Азова» должны были остаться в Турции до завершения военных действий «под личные гарантии турецкого президента».

Материал дополняется.