Минобороны сообщило об уничтожении двух БПЛА над Белгородской областью
Российские силы ПВО сбили два украинских беспилотника самолетного типа в небе над Белгородской областью, сообщило Минобороны.
«Дежурными средствами ПВО два беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении.
Уничтожение украинских беспилотников подтвердил и губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, ПВО сбила дроны в Яковлевском городском округе к северо-западу от Белгорода. Фрагменты одного из БПЛА упали на проезжую часть рядом с частным жилым домом, никто не пострадал.
С начала военной операции на Украине Белгородская область регулярно подвергается атакам беспилотников и попадает под обстрелы. С октября 2022 года в регионе действует средний уровень реагирования, властям региона были даны полномочия по проведению «отдельных мероприятий по территориальной обороне».
Последний раз Гладков сообщал об атаке на регион 9 сентября. Тогда под обстрел со стороны Украины попало село Сподарюшино Грайворонского городского округа. По словам губернатора, повреждения получили два частных домовладения, никто из местных жителей не пострадал.