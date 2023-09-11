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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило об уничтожении двух БПЛА над Белгородской областью

Минобороны: силы ПВО уничтожили два беспилотника над Белгородской областью
Сюжет
Военная операция на Украине
Два украинских беспилотника самолетного типа были уничтожены силами ПВО над Белгородской областью, сообщило Минобороны. По словам главы региона Гладкова, фрагменты сбитого БПЛА упали на проезжую часть, никто не пострадал
Фото: Виталий Невар / ТАСС
Фото: Виталий Невар / ТАСС

Российские силы ПВО сбили два украинских беспилотника самолетного типа в небе над Белгородской областью, сообщило Минобороны.

«Дежурными средствами ПВО два беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении.

Уничтожение украинских беспилотников подтвердил и губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, ПВО сбила дроны в Яковлевском городском округе к северо-западу от Белгорода. Фрагменты одного из БПЛА упали на проезжую часть рядом с частным жилым домом, никто не пострадал.

С начала военной операции на Украине Белгородская область регулярно подвергается атакам беспилотников и попадает под обстрелы. С октября 2022 года в регионе действует средний уровень реагирования, властям региона были даны полномочия по проведению «отдельных мероприятий по территориальной обороне».

Последний раз Гладков сообщал об атаке на регион 9 сентября. Тогда под обстрел со стороны Украины попало село Сподарюшино Грайворонского городского округа. По словам губернатора, повреждения получили два частных домовладения, никто из местных жителей не пострадал.

Минобороны сообщило об уничтожении двух БПЛА над Белгородской областью
Минобороны сообщило об уничтожении двух БПЛА над Белгородской областью

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Белгородская область Вячеслав Гладков Минобороны Военная операция на Украине
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