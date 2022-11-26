Минобороны сообщило о возвращении девяти военных в ходе обмена

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Чёрная пятница! Скидки до −55% на РБК Pro
Лента новостей
Курс евро на 26 ноября
EUR ЦБ: 62,88 (+0,09) Инвестиции, 25 ноя, 16:30
Курс доллара на 26 ноября
USD ЦБ: 60,48 (+0,09) Инвестиции, 25 ноя, 16:30
Минобороны обвинило США в создании коронавируса с летальностью в 80% Политика, 15:56
Первый с 2010 года успех Австралии. Что происходит на ЧМ в Катаре Спорт, 15:52
Федун рассказал о трогательном прощальном ужине с игроками «Спартака» Спорт, 15:42
Насколько хорошо вы знаете правила этикета. Интеллигентный тест РБК и ГАЛС, 15:37
Минобороны сообщило о возвращении девяти военных в ходе обмена Политика, 15:36
Военная операция на Украине. Главное Политика, 15:33
Мурашко заявил о необходимости увеличить число медиков в новых регионах Общество, 15:13
Самые большие скидки года
Скидки до 55% на подписку РБК Pro. Доступ ко всем материалам
Оформить подписку
Крупный пожар вспыхнул рядом с фан-зоной ЧМ в Катаре. Видео Общество, 15:07
«Мы хотим пива»: скандалы на ЧМ-22 в Катаре. Видео Спорт, 15:00
Сборная Австралии одержала первую за 12 лет победу на чемпионате мира Спорт, 14:58
Фонд Сороса уйдет из Таджикистана после 25 лет работы в стране Политика, 14:54
В Херсоне восстановили подачу электроэнергии Политика, 14:52
Квартира в старинном районе Москвы: почему это вложение актуально всегда РБК и Амарант, 14:49
Минобороны сообщило об уничтожении склада снарядов для HIMARS в Запорожье Политика, 14:32
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Военная операция на Украине ,  
0 

Минобороны сообщило о возвращении девяти военных в ходе обмена

Минобороны: Россия вернула девять военных в входе обмена пленными
В Киеве заявили, что в ходе обмена получили 12 человек — 9 военных и 3 гражданских. За неделю Россия и Украина вернули почти по 100 человек с каждой стороны
Встреча освобождённых пленных с родственниками в&nbsp;Харцызске
Встреча освобождённых пленных с родственниками в Харцызске (Фото: Иван Ноябрев / ТАСС)

Москва провела с Киевом новый обмен пленными, в результате которого вернула девять военнослужащих, сообщило Минобороны России.

«26 ноября в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 9 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность», — сказано в сообщении.

Освобожденных доставят в Москву, где они пройдут лечение и реабилитацию.

В свою очередь глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что Киев вернул девять военнослужащих и троих гражданских. «Очередной обмен пленными. Нам удалось освободить 12 наших. Среди них — 4 бойца ВМС, двое нацгвардейцев и пограничники, а также трое гражданских — женщины и мужчина, который считался пропавшим без вести. Среди военных — двое офицеров, а также семеро рядовых и сержантов», — написал Ермак в своем телеграм-канале.

По его словам, среди них есть те, кто участвовал в обороне Мариуполя, ЧАЭС и острова Змеиный.

23 ноября в российском Минобороны говорили, что 35 российских военнослужащих, которым «грозила смертельная опасность», вернулись из украинского плена. В то же время  Ермак сообщил, что Киев вернул 36 человек, в том числе 35 военных и одного гражданского.

Читайте на РБК Pro
Какие акции покупают Билл Гейтс, Рэй Далио и другие миллиардеры Лицензии Autodesk истекают. Девелоперы могут откатиться на 4 года назад Какие хитрости при сокращении работников судьи больше не прощают бизнесу «После 40 лет бизнес не создать»: как миллиардеры опровергали этот тезис

24 ноября врио главы ДНР Денис Пушилин сообщал об обмене между Киевом и Москвой по формуле «50 на 50». Возвращение в Россию 50 военных подтвердили в Минобороны, их доставят в Москву для лечения и реабилитации. Накануне Пушилин также сообщил об обмене с Украиной по формуле «9 на 9».

После начала российской спецоперации на Украине стороны неоднократно сообщали об обмене военнопленными. В середине ноября, во время выступления по видеосвязи на саммите G20, украинский президент Владимир Зеленский выступил за обмен пленными с Россией по формуле «всех на всех». «Мы не можем ждать, поэтому должны объединиться ради единой реалистической модели освобождения пленных — всех на всех», — сказал он.

Минобороны сообщило о возвращении девяти военных в ходе обмена
Минобороны сообщило о возвращении девяти военных в ходе обмена

Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Минобороны обмен пленными Военная операция на Украине военнопленные
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
Пушилин сообщил о третьем за три дня обмене пленными с Украиной
Политика
Минобороны сообщило о втором за два дня обмене пленными с Украиной
Политика
Глава Красного Креста назвал ужасным видео с расстрелом военнопленных
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter