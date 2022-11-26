Минобороны сообщило о возвращении девяти военных в ходе обмена

В Киеве заявили, что в ходе обмена получили 12 человек — 9 военных и 3 гражданских. За неделю Россия и Украина вернули почти по 100 человек с каждой стороны

Встреча освобождённых пленных с родственниками в Харцызске (Фото: Иван Ноябрев / ТАСС)

Москва провела с Киевом новый обмен пленными, в результате которого вернула девять военнослужащих, сообщило Минобороны России.

«26 ноября в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 9 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность», — сказано в сообщении.

Освобожденных доставят в Москву, где они пройдут лечение и реабилитацию.

В свою очередь глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что Киев вернул девять военнослужащих и троих гражданских. «Очередной обмен пленными. Нам удалось освободить 12 наших. Среди них — 4 бойца ВМС, двое нацгвардейцев и пограничники, а также трое гражданских — женщины и мужчина, который считался пропавшим без вести. Среди военных — двое офицеров, а также семеро рядовых и сержантов», — написал Ермак в своем телеграм-канале.

По его словам, среди них есть те, кто участвовал в обороне Мариуполя, ЧАЭС и острова Змеиный.

23 ноября в российском Минобороны говорили, что 35 российских военнослужащих, которым «грозила смертельная опасность», вернулись из украинского плена. В то же время Ермак сообщил, что Киев вернул 36 человек, в том числе 35 военных и одного гражданского.

24 ноября врио главы ДНР Денис Пушилин сообщал об обмене между Киевом и Москвой по формуле «50 на 50». Возвращение в Россию 50 военных подтвердили в Минобороны, их доставят в Москву для лечения и реабилитации. Накануне Пушилин также сообщил об обмене с Украиной по формуле «9 на 9».

После начала российской спецоперации на Украине стороны неоднократно сообщали об обмене военнопленными. В середине ноября, во время выступления по видеосвязи на саммите G20, украинский президент Владимир Зеленский выступил за обмен пленными с Россией по формуле «всех на всех». «Мы не можем ждать, поэтому должны объединиться ради единой реалистической модели освобождения пленных — всех на всех», — сказал он.