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Путин призвал учитывать реалии в мирном диалоге с Украиной

Владимир Путин: Россия открыта к диалогу с Украиной, если она готова учитывать реалии
Путин считает, что серьезные переговоры возможны, только если будут учтены «сложившиеся геополитические реалии». Сейчас, как считает глава государства, Киев не готов к этому и не заинтересован в поиске выхода из кризиса
Фото: Reuters
Фото: Reuters

Москва готова вести переговоры с Киевом, но в ходе них должны учитываться существующие «геополитические реалии», заявил президент Владимир Путин в статье для «Жэньминь Жибао» «Россия и Китай — партнерство, устремленное в будущее». Она размещена на сайте Кремля.

«Россия открыта к политико-дипломатическому урегулированию украинского кризиса. <...> Будущее мирного процесса зависит исключительно от готовности к серьезному разговору с учетом сложившихся геополитических реалий», — написал глава государства.

По мнению Путина, ультиматумы, которые поступают в адрес России, «говорят лишь об оторванности от таких реалий» и том, что Киев не желает искать выход из нынешней ситуации. Президент напомнил, что ранее проходившие переговоры около года назад «были прекращены отнюдь не нами».

Путин поблагодарил Китай «за взвешенную линию» в связи с событиями на Украине, «за понимание их предыстории и подлинных причин», и готовность помочь в дипломатическом решении конфликта.

В годовщину спецоперации на Украине КНР опубликовала свою позицию по мирному урегулированию кризиса из 12 пунктов. Среди них были положения об уважении суверенитета всех государств и соблюдении Устава ООН; соблюдении принципа неделимости безопасности, согласно которому безопасность одной страны не должна обеспечиваться за счет другой; прекращении боевых действий; возобновлении переговоров; противостоянии риску применения ядерного оружия и др.

Путин заявил, что Москва поддерживает идеи о соблюдении Устава ООН, принципе неделимости безопасности и некоторые другие. Также глава государства заявил, что разделяет мнение о нелегитимности санкций, и потребовал их отмены.

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Как заявил украинский президент Владимир Зеленский, в предложении Китая есть инициативы, которые Киев разделяет, но есть и те, которые он не поддерживает. Глава государства отмечал, что план по урегулированию, который может быть реализован, должен включать пункт о выводе российских войск с территории Украины.

Статью Путин опубликовал в канун приезда в Москву председателя КНР Си Цзиньпина. Его визит продлится с 20 по 22 марта. США, которые назвали китайский мирный план «выгодным» только России, 19 марта заявили, что считают неприемлемыми призывы к перемирию, которые могут прозвучать в ходе поездки лидера Китая в Россию.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Владимир Путин мирные переговоры Украина Китай
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