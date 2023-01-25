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Байден заявил о подготовке Украины к контрнаступлению

Президент США Джо Байден: Украина с приближением весны готовится к контрнаступлениям
Президент США не уточнил, когда именно и на каких направлениях активизируются боевые действия. В начале января глава разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов анонсировал наступление весной
Фото: Spencer Platt / Getty Images
Фото: Spencer Platt / Getty Images

ВСУ готовятся к контрнаступлениям, заявил президент США Джо Байден. Трансляция его выступления велась на сайте Белого дома.

«С приближением весны украинские силы занимаются защитой подконтрольных им территорий и готовятся к дополнительным контрнаступлениям», — сказал американский лидер.

США намерены предоставить Украине оружие, чтобы она могла защищать свою территорию, сообщил президент. Он, в частности, объявил, что Вашингтон передаст Киеву 31 танк Abrams.

В начале января начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что ВСУ рассчитывают этой весной перейти к наступлению. В марте, по его прогнозам, боевые действия будут «самыми жаркими». Буданов напомнил, что цель Украины — вернуться к границам 1991 года.

Позже Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника из администрации США сообщил, что Белый дом посоветовал Киеву отказаться от начала крупного наступления. По словам собеседника агентства, Вашингтон считает необходимым сначала дождаться поставок на Украину новых вооружений и обучения украинских военных его использованию.

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Евгения Воропаева Евгения Воропаева
Джо Байден США Украина контрнаступление

Джозеф Байден

политик, президент США

20 ноября 1942 года
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