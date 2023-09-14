В Днепре и Кривом Роге прогремели взрывы

В Днепре и Кривом Роге после объявления воздушной тревоги прогремели взрывы

Воздушная тревога в Днепропетровской области была объявлена час назад. Власти призывали граждан проследовать в укрытия, местные СМИ сообщают о взрывах в Днепре и Кривом Роге

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В Днепре (бывш. Днепропетровск) и Кривом Роге спустя час после объявления воздушной тревоги прогремели взрывы, сообщают ТСН и «Зеркало недели». Власти предупреждали об угрозе ракетного удара и призывали граждан проследовать в укрытия.

В настоящее время тревога объявлена в четырех областях юго-востока Украины. Ранее этой ночью украинские СМИ также сообщали о взрывах в Сумской области и подконтрольной Украине частях Херсонской и Запорожской областей (вошли в состав России по итогам референдума прошлой осенью).

С начала сентября власти Украины уже несколько раз заявляли об ударах по Днепропетровской области. 8 сентября МВД Украины сообщило об ударе по зданию полиции в Кривом Роге. Глава совета обороны города Александр Вилкул говорил, что в результате удара пострадали 74 человека.

С осени 2022 года Минобороны России заявляет об ударах по системам военного управления, оборонно-промышленного комплекса и обеспечивающим их объектам энергетики Украины. В военном ведомстве подчеркивают, что не атакуют гражданские объекты.