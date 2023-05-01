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В Ленинградской области подорвали опору ЛЭП

Губернатор Ленинградской области проинформировал о подорванной опоре линии электропередач
Похожий на взрывное устройство предмет был найден также на второй опоре ЛЭП. Позднее губернатор уточнил, что взрывотехники сняли и разминировали заряд с взрывателем, угроза подрыва устранена

На территории Сусанинского поселения Гатчинского района Ленинградской области подорвали опору линии электропередач. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Александр Дрозденко.

«В 00:01 1 мая на территории Сусанинского поселения Гатчинского района подорвана опора линии электропередач», — написал он.

По его словам, возле второй опоры найден «неизвестный предмет, предположительно, взрывное устройство».

Населенные пункты и гражданская инфраструктура обесточены не были, сеть была переключена в автоматическом режиме.

На месте работают взрывотехники, сотрудники ФСБ и прокуратуры.

Позднее Дрозденко уточнил, что угрозу подрыва второй опоры ЛЭП устранили. «Взрывотехники сняли и разминировали заряд с взрывателем», — рассказал он. Сейчас специалисты обследуют другие опоры поврежденной линии.

Осенью прошлого года ФСБ сообщала о задержании агента Службы безопасности Украины (СБУ), который собирался подорвать ЛЭП в Крыму. У него изъяли три взрывных устройства фугасного типа, инструкции по их использованию и схему расположения опор ЛЭП в одном из районов полуострова. Было возбуждено уголовное дело о приготовлении к диверсии и незаконном обороте взрывчатых веществ. Позднее мужчину арестовали.

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Елена Чернышова
Ленинградская область ЛЭП Александр Дрозденко
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