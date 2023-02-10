Советник Пушилина: все дороги у Артемовска находятся под огневым контролем российских сил

В ДНР сообщили о взятии под огневой контроль всех дорог у Артемовска

Фото: Андрей Рубцов / ТАСС

Все дороги, ведущие в Артемовск (украинское название — Бахмут), находятся под огневым контролем российских военных, заявил ТАСС советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский.

По его словам, взятие поселка Красная Гора говорит о том, что оттуда российские силы «обстреливают все дороги».

«Понятно, что есть не только основные дороги, что можно передвигаться вдоль лесополос, по грунтовым дорогам, то есть дороги поступления резервов, подкрепления и боеприпасов у украинских вооруженных формирований есть, но сегодня надо сказать, что все дороги находятся под огневым контролем ВС РФ», — уточнил Кимаковский.

Артемовск расположен на севере ДНР, в 50 км к северу от Донецка. Бои за него длятся уже несколько месяцев.

В январе российские военные заявили о взятии под контроль нескольких населенных пунктов возле Артемовска: сел Подгородное и Клещеевка, города Соледара, поселка Соль.

Врио главы ДНР Денис Пушилин 25 января говорил о боях в самом городе. В начале февраля основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что в Артемовске идут ожесточенные бои, а ВСУ «бьются до последнего».

Президент Украины Владимир Зеленский называл ситуацию на артемовском направлении «тяжелой и мучительной», но говорил, что украинские военные «будут бороться, сколько смогут».