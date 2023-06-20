Власти Львова сообщили о повреждении объекта критической инфраструктуры

Объект критической инфраструктуры получил повреждения после ночных взрывов во Львове. Об этом сообщил глава львовской областной военной администрации Максим Козицкий в своем Telegram.

«По предварительным данным, во Львове есть попадание в объект критической инфраструктуры. Люди не пострадали. Был пожар», — рассказал он. Козицкий также отметил, что на месте работают экстренные службы.

Ночью во Львовской области звучала воздушная тревога, работала ПВО. Мэр Львова Андрей Садовый рекомендовал жителям находиться в укрытии. Во многих других регионах Украины также звучали сирены воздушной тревоги. Звуки взрывов были слышны в Киеве — городская администрация объяснила их работой ПВО. ТСН сообщал о работе системы противовоздушной обороны и в Киевской области. По данным «Зеркала недели», ПВО работала также в Винницкой и Хмельницкой областях.

В Запорожье, как сообщил глава областной администрации Юрий Малашко, после ночной атаки получили повреждения коммуникации и имущество фермерского хозяйства.

В ночь на 19 июня в Одесской области работала ПВО, сообщалось о взрывах в Запорожье и Херсоне. Российское Минобороны в сводке за тот день сообщило, что ночью Вооруженные силы «нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по местам хранения военной техники иностранного производства».