В Киеве, Харьковской области и Кропивницком прозвучали взрывы

В Киеве второй раз за сутки прозвучали взрывы, в некоторых районах пропал свет

В Киеве и области второй раз за сутки работает ПВО, в столице начались перебои с электричеством, сообщают власти. По всей стране объявлена воздушная тревога

В Харьковской области прозвучали взрывы, сообщает телеканал ТСН. Мэр Харькова Игорь Терегов написал в своем телеграм-канале о взрыве в городе, Суспiльне — в Кропивницком Кировоградской области.

В регионе звучит воздушная тревога, ТСН передает, что там работает ПВО.

Взрывы также раздались в Киеве, пишет «Зеркало недели». Глава военной администрации Сергей Попко сообщил, что в городе и области работает ПВО. Мэр Виталий Кличко написал в своем телеграм-канале о падении обломка в Голосеевском районе. По словам Попко, в Печерском районе обломки упали на дом; туда направили экстренные службы, заявил Кличко.

По словам мэра, в нескольких районах столицы обесточены часть объектов; Суспільне пишет, что в некоторых частях года пропала вода. Перебои со светом также есть в Киевской области, передает ТСН.

Издание «Страна» со ссылкой на местные паблики сообщает о взрывах в Винницкой области.

Как следует из мониторинговых каналов, воздушная тревога объявлена на всей территории Украины.

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В ночь на 2 января Кличко также сообщал о взрывах в столице Украины. В местной военной администрации заявляли о работе ПВО. Система ПВО работала в Киевской области и Николаеве; мэр Александр Синкевич сообщал о падении обломков и возгорании.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.