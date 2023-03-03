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Рогов сообщил о взрывах в районе Запорожской АЭС

Владимир Рогов сообщил о взрывах в Энергодаре, где расположена Запорожская АЭС
Фото: Андрей Рубцов / ТАСС
Фото: Андрей Рубцов / ТАСС

В Энергодаре слышны взрывы, сообщил член главного совета Запорожской администрации Владимир Рогов.

По его словам, было не менее семи прилетов. Наиболее громко они звучали в районе промзоны недалеко от Запорожской АЭС. По его словам, обстрел велся из тяжелой артиллерии.

Ранее 3 марта советник главы «Росэнергоатома» Ренат Карчаа сообщил, что украинские военные обстреляли сотрудников службы безопасности атомной электростанции. Днем ранее там прошла ротация экспертов Международного агентства по атомной энергии, процесс, по словам Карчаа, шел в «сложной ситуации», «имело место даже ЧП».

Часть Запорожской области, в том числе Энергодар и Запорожская АЭС, перешла под контроль российских войск в первые дни после начала спецоперации на Украине в феврале 2022 года. В конце сентября по итогам референдума регион, часть которого занята украинскими войсками, вошел в состав России. Областной центр Запорожье находится под контролем Украины.

Рогов сообщил о взрывах в районе Запорожской АЭС
Рогов сообщил о взрывах в районе Запорожской АЭС

 

Теги
Энергодар Запорожская АЭС Запорожская область Украина Владимир Рогов
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