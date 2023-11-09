МЧС: при ракетном ударе по Скадовску погибли пять человек, 10 госпитализированы

При ракетном ударе ВСУ по Скадовску погибли не менее пяти человек

В результате ракетного удара ВСУ в Скадовске Херсонской области пострадали 15 человек, пять из них погибли, сообщили в МЧС региона. Губернатор Сальдо сообщал об 11 госпитализированных

Фото: VGA_Skadovsk / Telegram

В Скадовске Херсонской области при ракетном ударе ВСУ, по предварительной информации, погибли пять человек, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС.

«По предварительной информации, пострадали 15 человек, из которых пять человек погибли, десять госпитализированы в Скадовскую ЦРБ», — сообщили в ведомстве.

О погибших в Скадовске сообщил также Следственный комитет, который возбудил уголовное дело по ст. 105 УК (убийство) после удара.

Ранее о том, что украинские силы обстреляли ракетами город Скадовск, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. По его словам, одну ракету сбила ПВО, другая попала в частный сектор, в результате чего несколько домов получили повреждения. Глава области сначала рассказал о семи пострадавших, позже он сообщил, что число госпитализированных с ранениями увеличилось до 11.

Скадовск находится на юге Херсонской области, вдали от зоны боевых действий и редко попадает в сводки событий или обстрелов.

В июне 2023 года Сальдо сообщал, что ВСУ обстреляли города Геническ и Скадовск четырьмя ракетами Storm Shadow. По данным госагентств, тогда произошло не менее трех взрывов, над жилыми кварталами поднялся столб черного дыма.

О применении ВСУ дальнобойных ракет Storm Shadow российские власти сообщают с середины мая — тогда же о передаче Украине этих ракет сообщила Великобритания.