Над Брянской областью сбили беспилотник ВСУ

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Над Суражским районом Брянской области сбит беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз.

«Пострадавших и разрушений нет», — добавил глава региона.

В Брянской области, как и в других граничащих с Украиной регионах, периодически происходят обстрелы и атаки беспилотников. В регионе действует бессрочный режим повышенной террористической опасности.

Накануне в результате обстрела загорелся жилой дом в селе Зерново в Суземском районе. Никто не пострадал.