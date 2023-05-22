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Глава МАГАТЭ заявил о «крайне неустойчивой» ситуации на Запорожской АЭС

Глава МАГАТЭ назвал крайне неустойчивой ситуацию на ЗАЭС после отключения энергоснабжения
Нужно достичь соглашения по обеспечению безопасности АЭС, заявил Гросси. Ранее станция в седьмой раз с начала конфликта оказалась отключена от внешнего электроснабжения
Запорожская АЭС
Запорожская АЭС (Фото: Carl Court / Getty Images)

Ситуация с ядерной безопасностью на Запорожской АЭС крайне неустойчива, написал в Twitter глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси.

«Утром Запорожская атомная электростанция в седьмой раз за время конфликта оказалась отключена от внешнего электроснабжения и была вынуждена переключиться на аварийные дизельные генераторы. Ситуация с ядерной безопасностью на станции крайне неустойчива», — заявил он.

По словам Гросси, подобная ситуация не может продолжаться, и нужно достичь соглашения по обеспечению безопасности АЭС.

Утром 22 мая энергоснабжение Запорожской АЭС перевели на дизельные генераторы. Причиной стало отключение высоковольтной линии электропередачи (750 кВ Днепровская). На АЭС уточнили, что радиационный фон в норме.

Запорожская АЭС — крупнейшая атомная электростанция в Европе. Российские силы контролируют ее с конца февраля 2022 года. После включения Запорожской области в состав России АЭС передали в государственную собственность.

Москва и Киев неоднократно обвиняли друг друга в обстрелах станции. Все реакторы на ней остановлены, но на станции по-прежнему остаются десятки тонн радиоактивного материала. Рогов заявлял, что Украина собирается захватить АЭС.

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Чтобы обеспечить безопасность станции в преддверии украинского наступления, Гросси предложит план с участием России и Украины по обеспечению безопасности станции, сообщила WP. Он будет предусматривать запрет размещения тяжелой военной техники и военных на станции, запрет на ведение огня с территории АЭС и в ее сторону, а также меры по защите персонала, ее систем безопасности и внешних линий электропередачи.

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