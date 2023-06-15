Зеленский признал серьезное сопротивление украинскому контрнаступлению

В ходе контрнаступления украинские войск встретили серьезное сопротивление, заявил Владимир Зеленский. При этом он назвал поступающие из зоны боев сообщения «в целом позитивными». Путин 9 июня говорил, что ВСУ не добились успеха

Владимир Зеленский (Фото: president.gov.ua)

Украинские войска в ходе контрнаступления встречают очень серьезное сопротивление, заявил в интервью американскому каналу NBC News президент Владимир Зеленский. Он объяснил это значением, которое для России имеет исход этой кампании.

Зеленский охарактеризовал ситуацию в целом как «не самую лучшую», но «в целом позитивную».

«Потому что для России проиграть эту кампанию Украине, я бы сказал, фактически означает проиграть войну», — отметил президент Украины.

Сообщения об усилении боев в Запорожской области стали поступать 4–5 июня. Однако в Киеве не сообщали о начале контрнаступления.

Президент России Владимир Путин 9 июня заявил, что украинское контрнаступление уже началось, однако ни на одном участке фронта ВСУ не достигли поставленных целей. «Можно совершенно точно констатировать, что наступление началось, и об этом говорит использование стратегических резервов», — сказал Путин тогда.

Зеленский на следующий день заявил, что Вооруженные силы Украины ведут контрнаступление против российских войск. Он сообщил об этом после встречи с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, который 10 июня приехал в Киев и объявил о выделении Украине военной помощи на $375 млн.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк 15 июня заявил, что ВСУ пока не начали контрнаступление, только проводят «тестирование», которое «позволяет продвигаться вперед».

В Кремле эту информацию посчитали сомнительной. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Подоляк может точно не знать, началось ли контрнаступление украинской армии. «Он же не министр обороны. Я не думаю, что он точно знает», — отметил Песков.

В западной прессе в последние дни появилась серия публикаций о том, что украинское наступление проходит тяжело и сопровождается большими потерями. Би-би-си, например, привела сделанное на условиях анонимности заявление высокопоставленного западного чиновника. «Российские войска в целом хорошо держат оборону на тщательно подготовленных позициях и отступают между тактическими линиями. Использование подхода маневренной обороны создает проблемы для украинцев и дорого обходится наступающим силам. Поэтому в настоящий момент наступление идет медленно», — рассказал он.