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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило о срыве попыток ВСУ прорваться через границу

Минобороны: пресечены попытки украинских диверсантов проникнуть через границу
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Chris McGrath / Getty Images
Фото: Chris McGrath / Getty Images

Попытки проникновения диверсионных групп ВСУ на территорию России со стороны Сумской области в направлении населенных пунктов Сподарюшино и Козинка Белгородской области были пресечены, сообщило Минобороны в своем телеграм-канале. 

Ведомство сообщило, что в приграничных с Белгородской и Курской областями районах Украины российские военные нанесли удары по сосредоточениям живой силы и техники противника.

«В результате ударов авиации и огня артиллерии потери ВСУ составили до 30 военнослужащих, три танка, две боевые бронированные машины, боевая машина РСЗО «Vampire» чешского производства и боевая машина РСЗО «Град», — уточнило Минобороны.

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