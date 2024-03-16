Минобороны сообщило о срыве попыток ВСУ прорваться через границу

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Попытки проникновения диверсионных групп ВСУ на территорию России со стороны Сумской области в направлении населенных пунктов Сподарюшино и Козинка Белгородской области были пресечены, сообщило Минобороны в своем телеграм-канале.

Ведомство сообщило, что в приграничных с Белгородской и Курской областями районах Украины российские военные нанесли удары по сосредоточениям живой силы и техники противника.

«В результате ударов авиации и огня артиллерии потери ВСУ составили до 30 военнослужащих, три танка, две боевые бронированные машины, боевая машина РСЗО «Vampire» чешского производства и боевая машина РСЗО «Град», — уточнило Минобороны.

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