Балицкий сообщил об атаке нескольких дронов на Энергодар

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Утром 7 сентября несколько украинских дронов атаковали город Энергодар, где расположена крупнейшая в Европе Запорожская АЭС. Об этом сообщил врио главы администрации Запорожской области Евгений Балицкий в своем телеграм-канале.

«Сегодня около восьми утра несколько дронов противника совершили атаку на многоквартирный дом в городе Энергодаре. Попадания пришлись по верхним этажам 14-этажного дома, пострадало остекление дома, частичные очаги возгораний локализованы. К счастью, пострадавших нет», — написал глава региона.

Балицкий также сообщил, что ночью украинские войска проводили ротацию на своих воинских частей в районе Вербового и Работина. «Наши подразделения наносили по противнику массированное огневое поражение», — добавил он.



В ночь на 7 сентября российские военные уничтожили несколько беспилотников. Один в Брянской области, еще один аппарат был уничтожен над Раменским районом Московской области, еще два — над Ростовом-на-Дону. В Минобороны заявили, что беспилотники самолетного типа запустила украинская сторона.

В районе падения беспилотника на улице Пушкинской в Ростове-на-Дону был введен режим чрезвычайной ситуации.

«В результате повреждения электрощита в зоне происшествия на улице Пушкинской в настоящее время без света остаются 20 домов», — рассказал мэр города Алексей Логвиненко.

Районные службы восстановят остекления поврежденных домов, спасатели снимают «нависшие аварийные конструкции», уточнил он. О каких конструкциях идет речь, мэр не уточнил. На время ремонтных работ местным жителям предложили переселиться в маневренный фонд.