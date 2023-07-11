Песков назвал ускоренное вступление Украины в НАТО опасным для Европы

Песков: ускоренное вступление Украины в НАТО будет очень опасно для Европы

О том, что страны блока могут позволить Украине продолжить процедуру вступления в альянс без обязательного соблюдения Плана действий по членству, сообщил генсек НАТО. Песков ответил, что это «таит в себе очень большие опасности»

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Ускоренное вступление Украины в НАТО очень плохо отразится на европейской безопасности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Действительно, это таит в себе очень большие опасности, и те, кто будет принимать решение, должны себе отдавать в этом отчет», — предупредил он (цитата по «РИА Новости»).

Генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг перед началом саммита в Вильнюсе 11 июля заявил, что членам блока необходимо договориться об отмене требования соблюдать План действий по членству для Украины. «Все это вместе, включая тот факт, что мы ясно дадим понять, что Украина станет членом, а также отмену Плана действий для членства, даст Украине очень сильный и позитивный сигнал от НАТО», — сказал генсек.

План действий по членству в НАТО (ПДЧ) — программа принятия новых участников в альянс. Она предполагает, что страны-кандидаты отчитываются о действиях по подготовке ко вступлению в блок и соблюдению стандартов НАТО в различных сферах и получают обратную связь от альянса.

10 июля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба написал в Twitter, что страны НАТО достигли договоренности об отмене ПДЧ для Киева. Столтенберг, комментируя это заявление, сказал, что окончательное решение пока не принято и консультации продолжаются.

Российские власти называют недопущение Украины в НАТО одной из целей военной операции.