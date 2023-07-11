Песков назвал ускоренное вступление Украины в НАТО опасным для Европы

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 11 июля
EUR ЦБ: 100,42 (+0,6) Инвестиции, 10 июл, 16:02 Курс доллара на 11 июля
USD ЦБ: 91,49 (-0,19) Инвестиции, 10 июл, 16:02
Как прошел Финансовый конгресс Банка России Пресс-релиз, 15:07
Регулятор Британии закрыл 26 незаконных криптобанкоматов Крипто, 15:05
Spiegel опубликовал фрагмент заявления НАТО по Украине Политика, 15:03
Удобное жилье и условия для развития: как бизнес строит города будущего Тренды, 15:03
Китай предложил попить воду с «Фукусимы» заявляющим о ее безопасности Политика, 15:02
Найдена окаменелость таинственного и чрезвычайно редкого животного Life, 15:01
Добыча инноваций: как работают R&D-структуры металлургических компаний Тренды, 14:57
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Дерипаска написал об определяющих жизнь молодежи «вашингтонских старцах» Политика, 14:52
ЕСПЧ назвал неэффективным расследование убийства Бориса Немцова Политика, 14:52
Германия передаст Украине новые танки Leopard и другую помощь на €700 млн Политика, 14:47
Индонезия задержала танкер под флагом Ирана Политика, 14:42
Маркетплейс не спасет: зачем бизнесу интернет-магазин в новых реалиях Pro, 14:39
Как получить полную информацию о потенциальном бизнес-партнере Тренды, 14:37
Холдинг Уоррена Баффета купит долю в 50% в СПГ-проекте в США Инвестиции, 14:34
Военная операция на Украине ,  
0 

Песков назвал ускоренное вступление Украины в НАТО опасным для Европы

Песков: ускоренное вступление Украины в НАТО будет очень опасно для Европы
О том, что страны блока могут позволить Украине продолжить процедуру вступления в альянс без обязательного соблюдения Плана действий по членству, сообщил генсек НАТО. Песков ответил, что это «таит в себе очень большие опасности»
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Ускоренное вступление Украины в НАТО очень плохо отразится на европейской безопасности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Действительно, это таит в себе очень большие опасности, и те, кто будет принимать решение, должны себе отдавать в этом отчет», — предупредил он (цитата по «РИА Новости»).

Генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг перед началом саммита в Вильнюсе 11 июля заявил, что членам блока необходимо договориться об отмене требования соблюдать План действий по членству для Украины. «Все это вместе, включая тот факт, что мы ясно дадим понять, что Украина станет членом, а также отмену Плана действий для членства, даст Украине очень сильный и позитивный сигнал от НАТО», — сказал генсек.

План действий по членству в НАТО (ПДЧ) — программа принятия новых участников в альянс. Она предполагает, что страны-кандидаты отчитываются о действиях по подготовке ко вступлению в блок и соблюдению стандартов НАТО в различных сферах и получают обратную связь от альянса.

10 июля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба написал в Twitter, что страны НАТО достигли договоренности об отмене ПДЧ для Киева. Столтенберг, комментируя это заявление, сказал, что окончательное решение пока не принято и консультации продолжаются.

Российские власти называют недопущение Украины в НАТО одной из целей военной операции.

Читайте на РБК Pro
Какие проблемы могут создать китайские поставщики
«Появилась девушка — и сон изменился»: как живет создатель WordPress
Почему FMCG-рынок перейдет к восстановлению уже в 2024 году — NielsenIQ
Уехать из страны или остаться: что делать, если вам грозит уголовное дело
«Там, где цветет полынь»

Будущее можно увидеть, но оно еще не предрешено

Хочу смотреть

Хватит ли у тебя смелости узнать, что скрывает полынь?

Хочу смотреть

Включи лето на максимум. Смотри все серии на KION

Хочу смотреть

Добро пожаловать в другой мир

Хочу смотреть

Реклама, ПАО "МТС", ОГРН: 1027700149124
109147, ГОРОД МОСКВА, УЛ. МАРКСИСТСКАЯ, Д.4, 16+

Авторы
Теги
Евгения Воропаева Евгения Воропаева
Йенс Столтенберг НАТО Украина Дмитрий Песков
Материалы по теме
Гаврилов предупредил о попытках НАТО «проверить на прочность» Россию
Политика
CNN Türk узнал срок согласования Турцией вступления Швеции в НАТО
Политика
Как Вильнюс подготовился к началу саммита НАТО
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter