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Военная операция на Украине ,  
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В Харькове и Запорожье прогремели взрывы

На Украине сообщили о взрывах в Харькове и Запорожье
Незадолго до этого в Харьковской и на подконтрольной Украине территории Запорожской области была объявлена воздушная тревога. Россия с октября наносит удары по энергетическим объектам на Украине

В Харькове и Запорожье прогремели взрывы, сообщают «Страна.ua» и УНИАН. Других подробностей пока не приводится.

Незадолго до сообщений СМИ в Харьковской и подконтрольной Украине территории Запорожской области была объявлена воздушная тревога.

Запорожская область вошла в состав России по итогам референдума в начале октября 2022 года, но город Запорожье находится под контролем Украины.

С октября 2022 года Минобороны России сообщает о «массированных ударах высокоточным оружием» по военным объектам и энергетической инфраструктуре Украины. Украинские власти регулярно сообщают о взрывах в разных регионах страны. Президент России Владимир Путин называл это ответом на взрыв на Крымском мосту и подрыв линий электропередачи на Курской АЭС. Власти Украины свою причастность к этим атакам отрицали.

12 июня российское Минобороны заявило о ночном ударе высокоточным оружием по резервам ВСУ. «Назначенные объекты поражены. Цель удара достигнута», — говорилось в сообщении министерства. В тот же день власти Днепропетровской области сообщили о повреждении промышленного объекта в Кривом Роге. По словам главы криворожской военной администрации Александра Вилкула, повреждения также получил пятиэтажный дом, погибли шесть человек. Минобороны России неоднократно указывало, что не наносит удары по гражданским объектам.

В Харькове и Запорожье прогремели взрывы
В Харькове и Запорожье прогремели взрывы

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