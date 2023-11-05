Минобороны заявило об атаке 15 ракет на судостроительный завод в Керчи

13 из 15 ракет, нацеленных на завод в Керчи, сбила система ПВО, сообщило военное ведомство. Атака произошла 4 ноября, был поврежден один корабль, пострадавших нет

Виды Керчи (Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС)

ВСУ атаковали судостроительный завод им. Бутомы в Керчи 15 крылатыми ракетами, 13 из них были сбиты силами ПВО, сообщило Минобороны России.

В результате попадания ракеты был поврежден один из кораблей на заводе, добавили в ведомстве.

Ранее об атаке сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. По его словам, часть обломков ракет упала на территорию одного из сухих доков. Никто не пострадал, добавил чиновник.



Завод находится в южной части Керчи, на берегу залива. Примерно с 16:35 до 18:45 был перекрыт Крымский мост. После открытия на въезд на мост образовались заторы с обеих сторон. По данным на 0:00, в очереди на въезд со стороны Краснодарского края находилось 175 машин, очередь со стороны Крыма исчезла.

Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук в телеграм-канале, комментируя атаку, написал, что удары были нанесены крылатыми ракетами, запущенными с самолетов. «Словно SCALPелем прошлись», — также указал он.

SCALP — это дальнобойные крылатые ракеты, полученные Украиной от Франции. Британия предоставила свой вариант этих ракет — Storm Shadow

В сентябре украинская армия атаковала судоремонтный завод им. Орджоникидзе в Севастополе. Тогда силами ПВО были сбиты семь ракет, но в результате попадания других были повреждены два корабля, находившиеся на ремонте, их пообещали восстановить.

Губернатор города Михаил Развожаев говорил о 24 пострадавших в результате атаки. Британские телеканал Sky News и газета The Independent со ссылкой на источники сообщали, что Украина применила для атаки ракеты Storm Shadow.