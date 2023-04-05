Дуда назвал число передаваемых Украине истребителей МиГ-29

Истребитель МиГ-29 (Фото: Andreas Franke / picture alliance / Global Look Press)

Варшава передаст Киеву всего 14 советских истребителей МиГ-29, оставив у себя модернизированные до стандартов НАТО самолеты, заявил президент Польши Анджей Дуда на пресс-конференции после встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским, передает PAP.

Польша отправила Украине первую партию из четырех истребителей 3 апреля. Польский президент сообщил, что в ближайшее время Украина получит еще столько же самолетов, а также рассказал, что к передаче готовятся еще шесть МиГ-29.

«В нашем распоряжении все еще есть МиГи, которые прошли модернизации и доведены до стандартов НАТО. Эти МиГи пока еще будут нам нужны», — сказал Дуда.

В то же время, считает он, при необходимости в будущем Варшава сможет передать Киеву все оставшиеся МиГ-29 по мере того, как они «будут вытесняться новыми самолетами». Одним из условий для передачи истребителей Дуда назвал одобрение этого союзниками Польши по НАТО.

В МИД Польши ранее также исключали передачу Украине всех самолетов МиГ-29. Издание Wprost сообщало, что у Польши на вооружении всего 40 таких истребителей, но ВВС страны эксплуатируют только 29 из них.

Также МиГи Украине согласилась передать Словакия. Братислава поставит Киеву 13 истребителей, в конце марта она отправила на Украину первые четыре самолета. Взамен она получит от США 12 новых боевых вертолетов AH-1Z Viper.

Москва осуждает поставки вооружений Киеву. В Кремле говорили, что это лишь затягивает конфликт, но не изменит его исхода.

Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС), комментируя передачу МиГов Словакией, заявила о нарушении Братиславой заключенных с Россией контрактов. Ведомство опубликовало документы, в которых Словакия обязывалась не передавать самолеты третьим странам без согласия российской стороны.