Кремль назвал большой трагедией гибель корреспондента ВГТРК

Фото: Борис Максудов / VK

Гибель корреспондента телеканала «Россия 24» Бориса Максудова, получившего осколочные ранения в результате удара украинского дрона в Запорожской области, — большая трагедия, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков журналисту Павлу Зарубину. Фрагмент интервью репортер опубликовал в своем телеграм-канале.

«Это действительно большая трагедия. Каждый раз гибель журналиста — это трагедия, конечно, и для коллектива, и для близких. Поэтому мы глубоко соболезнуем всему коллективу ВГТРК, всему корпусу военкоров», — сказал пресс-секретарь.

О гибели Максудова утром 23 ноября сообщил телеведущий Владимир Соловьев. Он уточнил, что корреспондент получил ранение накануне в Запорожье во время съемок репортажа об украинских обстрелах.

Минобороны России 22 ноября сообщило, что украинские силы ударили осколочным боеприпасом с беспилотника по группе российских журналистов, которые готовили материал об обстрелах украинской армией населенных пунктов Запорожской области. Тогда в ведомстве уточнили, что Максудов получил осколочные ранения, добавив, что журналиста эвакуировали в медицинское учреждение.

Максудов работал в зоне боевых действий с первых дней спецоперации. Журналист неоднократно готовил репортажи из Донецка.

Соболезнования в связи со смертью корреспондента также выразила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.