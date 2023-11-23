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Военная операция на Украине ,  
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Кремль назвал большой трагедией гибель корреспондента ВГТРК

Песков: гибель корреспондента ВГТРК в результате атаки дронов — большая трагедия
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Борис Максудов / VK
Фото: Борис Максудов / VK

Гибель корреспондента телеканала «Россия 24» Бориса Максудова, получившего осколочные ранения в результате удара украинского дрона в Запорожской области, — большая трагедия, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков журналисту Павлу Зарубину. Фрагмент интервью репортер опубликовал в своем телеграм-канале.

«Это действительно большая трагедия. Каждый раз гибель журналиста — это трагедия, конечно, и для коллектива, и для близких. Поэтому мы глубоко соболезнуем всему коллективу ВГТРК, всему корпусу военкоров», — сказал пресс-секретарь.

О гибели Максудова утром 23 ноября сообщил телеведущий Владимир Соловьев. Он уточнил, что корреспондент получил ранение накануне в Запорожье во время съемок репортажа об украинских обстрелах.

Захарова выразила соболезнования в связи со смертью корреспондента ВГТРК
Политика
Фото:Борис Максудов / VK

Минобороны России 22 ноября сообщило, что украинские силы ударили осколочным боеприпасом с беспилотника по группе российских журналистов, которые готовили материал об обстрелах украинской армией населенных пунктов Запорожской области. Тогда в ведомстве уточнили, что Максудов получил осколочные ранения, добавив, что журналиста эвакуировали в медицинское учреждение.

Максудов работал в зоне боевых действий с первых дней спецоперации. Журналист неоднократно готовил репортажи из Донецка.

Соболезнования в связи со смертью корреспондента также выразила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.

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Теги
Запорожская область беспилотники ВСУ Украина ВГТРК Дмитрий Песков
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