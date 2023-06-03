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Минобороны сообщило об ударе по полевому лагерю ВСУ в Харьковской области

Минобороны сообщило об ударе по лагерю украинского нацформирования в Харьковской области
Фото: Минобороны России
Фото: Минобороны России

Российские военные нанесли удар по полевому лагерю украинского формирования в Харьковской области, сообщило Минобороны России в ежедневной сводке.

«В районе населенного пункта Старая Покровка Харьковской области поражен полевой лагерь украинского националистического формирования», — заявили в ведомстве. Кроме того, в районах населенных пунктов Синьковка и Тимковка той же области были пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп.

За сутки российские военнослужащие сбили один украинский вертолет Ми-8 и один самолет Су-27, перехватили две крылатые ракеты Storm Shadow и семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, а также уничтожили среди прочего 16 беспилотников, два танка, две установки РСЗО «Град», самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», «Акация» и Krab, гаубицы Д-20, Д-30 и «Мста-Б».

Накануне Минобороны отчиталось об уничтожении в Харьковской области склада боеприпасов одной из бригад территориальной обороны Украины. Российские силы также нанесли удар по украинским средствам ПВО, которые прикрывают «ключевые критические объекты военной инфраструктуры». В Минобороны заявили, что все объекты были поражены.

Минобороны сообщило об ударе по полевому лагерю ВСУ в Харьковской области
Минобороны сообщило об ударе по полевому лагерю ВСУ в Харьковской области

Теги
Минобороны Харьковская область полевой лагерь
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