Минобороны сообщило об ударе по полевому лагерю ВСУ в Харьковской области
Российские военные нанесли удар по полевому лагерю украинского формирования в Харьковской области, сообщило Минобороны России в ежедневной сводке.
«В районе населенного пункта Старая Покровка Харьковской области поражен полевой лагерь украинского националистического формирования», — заявили в ведомстве. Кроме того, в районах населенных пунктов Синьковка и Тимковка той же области были пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп.
За сутки российские военнослужащие сбили один украинский вертолет Ми-8 и один самолет Су-27, перехватили две крылатые ракеты Storm Shadow и семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, а также уничтожили среди прочего 16 беспилотников, два танка, две установки РСЗО «Град», самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», «Акация» и Krab, гаубицы Д-20, Д-30 и «Мста-Б».
Накануне Минобороны отчиталось об уничтожении в Харьковской области склада боеприпасов одной из бригад территориальной обороны Украины. Российские силы также нанесли удар по украинским средствам ПВО, которые прикрывают «ключевые критические объекты военной инфраструктуры». В Минобороны заявили, что все объекты были поражены.