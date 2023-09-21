В Киеве, Харькове и Хмельницком раздались взрывы

По всей Украине включили сирены тревоги. В Харькове прогремело шесть взрывов, о них сообщили также в Черкасской области, Хмельницком, Ивано-Франковске и Киеве

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В Киеве раздаются взрывы, работают системы противовоздушной обороны, сообщил в телеграм-канале мэр украинской столицы Виталий Кличко и призвал киевлян оставаться в укрытиях.

«В Шевченковском районе обломки ракеты повредили газовую трубу. Пожара нет. Газовая служба на месте. В Дарницком районе есть разрушение нежилых зданий. Сейчас информации о пострадавших нет», — написал политик, добавив, что в некоторых микрорайонах Святошинского района пропал свет.

Шесть взрывов прогремели в Харькове, сообщила местная обладминистрация. О взрывах сообщили также власти Черкасской области. «Суспільне» пишет о взрывах в Хмельницком, Виннице и Ровно, «ЗН» — о взрывах в Ивано-Франковске.

Сирены воздушной тревоги включены во всех областях Украины.

Минобороны России не сообщало об ударах. Ведомство с начала полномасштабных боев настаивает, что наносит удары только по военным и энергетическим объектам соседнего государства и связанной с ним инфраструктуре.

Министерство ранее сообщило, что в ночь на 21 сентября сбило 22 украинских дрона — 19 над Крымом и черноморской акваторией, еще по одному — над Курской, Белгородской и Орловской областями. Губернатор последнего региона Андрей Клычков уточнил, что два аппарата пытались атаковать объекты топливно-энергетического комплекса в Орловской области, их обезвредили, никто не пострадал, разрушений тоже нет.