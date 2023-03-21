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Лавров счел, что поставка Киеву боеприпасов с ураном «плохо кончится»

Лавров: поставка боеприпасов с обедненным ураном на Украину «плохо кончится» для Британии
Замминистра обороны Британии заявила, что Лондон планирует передать Киеву бронебойные снаряды с обедненным ураном. Лавров отметил, что это является нарушением международного гуманитарного права, и пригрозил последствиями
Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: МИД РФ)

Возможная поставка Великобританией на Украину боеприпасов с обедненным ураном «плохо кончится» для Лондона, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Заявление министра выложил в своем телеграм-канале журналист Павел Зарубин.

«Они уже потеряли ориентиры в том, что касается своих действий, в том, как эти действия подрывают стратегическую стабильность во всем мире. <...> Если [поставка] на самом деле произойдет, то нет никаких сомнений, что это плохо для них кончится», — сказал Лавров, отвечая на соответствующий вопрос.

По словам Лаврова, «англосаксы» пытаются всеми силами сохранить свою гегемонию. «Если это правда, значит, они готовы идти не просто на риски, а на нарушение международного гуманитарного права, как это было в 1999 году в Югославии», — добавил министр.

Ранее 21 марта на парламентский запрос, поставляет ли Лондон на Украину боеприпасы с содержанием обедненного урана, замминистра обороны страны Аннабель Голди ответила, что такие боеприпасы есть в планах поставок. «Наряду с предоставлением эскадрона боевых танков Challenger 2 Украине мы будем поставлять боеприпасы, в том числе бронебойные снаряды, которые содержат обедненный уран», — заявила она.

Природный уран содержит около 0,0054% изотопа U-234, 0,71% U-235 и 99,28% U-238, из которого в основном и состоит обедненный уран.

Обедненный уран часто используется для изготовления боеприпасов, а также для оболочек ядерных зарядов и в качестве ядерного топлива. Для примера: США применяли боеприпасы с ураном во время войны против Ирака в 1991 году. Тогда армия США сделала около 14 тыс. танковых выстрелов снарядами, содержащими обедненный уран.

Эксперты РБК отмечали, что сравнивать применение снарядов с обедненным ураном с «грязной бомбой» не вполне правильно, так как у них более низкий радиационный фон. При этом с юридической точки зрения их можно расценивать как «своеобразный подвид радиоактивного оружия», говорил директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин. «Применение таких снарядов позволяет повысить убойную силу бронебойного снаряда, и предполагается, что он с большей вероятностью может пробивать броню современных танков», — отмечал Кашин.

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Снаряды с обедненным ураном, несмотря на высокую токсичность и канцерогенность, имеют низкую радиоактивность, говорил независимый эксперт Александр Храмчихин. «Грязная бомба» вредна радиоактивностью, снаряды с обедненным ураном — токсичностью и канцерогенностью. Они очень вредны, но по-другому», — пояснял он.

Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова, эксперт Ассоциации военных политологов Александр Кошкин, в свою очередь, убежден, что если обедненный уран применяется, то «он уже опасен»: даже если снаряд не пробивает броню, то угрозу для экипажа представляет урановая пыль. «И если мы сейчас с вами не будем бить тревогу, что делают наши дипломаты, то появятся «грязные бомбы». Сейчас уже серьезный сигнал для того, чтобы мировая общественность обратила внимание и чтобы прекратить подобного рода поставки», — предупреждал эксперт.

Российские власти критикуют передачу вооружений Украине западными странами, настаивая, что это не помешает Москве достичь намеченных целей, но затянет конфликт.

Лавров счел, что поставка Киеву боеприпасов с ураном «плохо кончится»
Лавров счел, что поставка Киеву боеприпасов с ураном «плохо кончится»

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Персоны
Илья Пламенев Илья Пламенев
Военная операция на Украине поставки оружия Сергей Лавров уран Великобритания

Сергей Лавров

дипломат, министр иностранных дел России

21 марта 1950 года
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