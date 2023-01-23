Минобороны заявило о взятии под контроль села Краснополье в ДНР

В Минобороны заявили, что село взяли «добровольцы штурмовых отрядов» при поддержке сил ЮВО. Также ведомство отчиталось об уничтожении установки HIMARS

Фото: Минобороны РФ / ТАСС

Россия установила контроль над селом Краснополье в Донецкой народной республике, сообщает Минобороны. В заявлении ведомства говорится, что добиться этого удалось благодаря действиям добровольцев штурмовых отрядов при поддержке оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии Южного военного округа.

За два дня до этого, 21 января, о контроле над Краснопольем сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. По его словам, населенный пункт заняли штурмовые группы ЧВК «Вагнер».

Рогов указывал, что Краснополье находится к северу от железнодорожной станции Соль. По данным сервиса «Яндекс.Карты», рядом с Солью находится село Краснопольевка (23 января штаб теробороны ДНР заявил о взятии этого населенного пункта). Оно расположено в районе Соледара, о контроле над которым Минобороны объявило в середине января. В ведомстве заявили, что задача по штурму города «была успешно решена мужественными и самоотверженными действиями добровольцев штурмовых отрядов ЧВК «Вагнер».

21 января министерство сообщило, что под контроль России перешел населенный пункт Двуречье в ДНР, его брали «добровольцы штурмовых отрядов» при огневой поддержке военных ЮВО. В 1999 году Двуречье было включено в городскую черту Соледара.

В сводке ведомства от 23 января говорится, что на донецком направлении уничтожены две гаубицы «Мста-Б» и Д-30, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы американского производства AN/TPQ-50; на днепровском — пусковая установка реактивной системы залпового огня HIMARS вместе с экипажем и два автомобиля; на запорожском — боевая машина реактивной системы залпового огня «Град».

По данным Минобороны, за сутки российские системы ПВО сбили 14 снарядов РСЗО HIMARS, в том числе над Донецком, а также три украинских беспилотника в ЛНР и Харьковской области.