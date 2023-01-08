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Минобороны сообщило о первом в этом году обмене военнопленными

Минобороны сообщило о возвращении 50 военных из украинского плена в ходе обмена
В результате первого в этом году обмена военнопленными в Россию вернулись 50 военнослужащих. Украинская сторона также получила 50 военных

В воскресенье, 8 января, в результате обмена пленными были освобождены 50 российских военных, сообщило Минобороны.

Обмен стал первым в 2023 году. Предыдущий обмен, по данным Минобороны, состоялся 31 декабря прошлого года. Тогда из украинского плена вернулись 82 российских военнослужащих.

«Самолетами военно-транспортной авиации ВКС России освобожденные военнослужащие будут доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России», — говорится в сегодняшнем сообщении.

В Киеве подтвердили обмен пленными с Россией. Глава офиса президента Андрей Ермак сообщил о возвращении 50 украинских военных. По его словам, среди них 33 офицера, а также 17 рядовых и сержантов.

Ермак уточнил, что Украина получила попавших в плен на Чернобыльской АЭС, а также в Мариуполе, под Бахмутом (Артемовск), в Киевской, Черниговской и Херсонской областях, а также других регионах.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что в декабре из украинского плена были возвращены около 200 российских военнослужащих.

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31 декабря глава офиса украинского президента Андрей Ермак сообщил о возвращении из плена 120 украинских военнопленных. По его словам, среди них — 82 военных ВСУ, 15 бойцов территориальной обороны, 22 человека из национальной гвардии, 11 — из военно-морских сил и еще десять пограничников.

Также 9 декабря уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила о переговорах с Киевом о возможности взаимной передачи гражданских лиц, в отношении которых возбуждены уголовные дела. Омбудсмен уточнила, что согласовывает этот вопрос с компетентными органами.

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Тамерлан Гаджиев Тамерлан Гаджиев
военнопленные Минобороны Украина Военная операция на Украине
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