Путин заявил о начале наступления Украины
Президент России Владимир Путин заявил, что украинское контрнаступление уже началось, однако ни на одном участке фронта ВСУ не достигли поставленных целей.
«Можно совершенно точно констатировать, что контрнаступление началось, и об этом говорит использование стратегических резервов», — сказал Путин, отвечая на вопросы журналистов в ходе заседания глав правительств СНГ.
По словам президента, потери украинских войск превышают «классические» показатели «три к одному», однако потенциал дальнейшего наступления сохраняется. «Ни на одном из участков противник успеха не имел. Достигается это все благодаря мужеству и героизму наших солдат, правильной организации и управлению войсками», — указал глава государства.
Сегодняшние события на Украине Путин назвал трагедией и возложил ответственность за это на украинские власти. «Хочу отметить, эта трагедия происходит благодаря тем событиям, которые происходили в предыдущие годы, и ответственность за них целиком и полностью лежит на киевском режиме, первичным источником власти которого является госпереворот», — заявил президент.
Отдельно глава государства отметил, что российских вооружений пока производится недостаточно и выразил надежду, что быстро развивающийся ОПК решит эти задачи.
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