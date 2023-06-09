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Путин заявил о начале наступления Украины

Путин: можно точно сказать, что украинское наступление началось
По словам Путина, «можно совершенно точно констатировать», что наступление началось, однако ВСУ не добились заявленных целей и несут большие потери. О начале украинского наступления ранее сообщало российское Минобороны
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

Президент России Владимир Путин заявил, что украинское контрнаступление уже началось, однако ни на одном участке фронта ВСУ не достигли поставленных целей.

«Можно совершенно точно констатировать, что контрнаступление началось, и об этом говорит использование стратегических резервов», — сказал Путин, отвечая на вопросы журналистов в ходе заседания глав правительств СНГ.

По словам президента, потери украинских войск превышают «классические» показатели «три к одному», однако потенциал дальнейшего наступления сохраняется. «Ни на одном из участков противник успеха не имел. Достигается это все благодаря мужеству и героизму наших солдат, правильной организации и управлению войсками», — указал глава государства.

Сегодняшние события на Украине Путин назвал трагедией и возложил ответственность за это на украинские власти. «Хочу отметить, эта трагедия происходит благодаря тем событиям, которые происходили в предыдущие годы, и ответственность за них целиком и полностью лежит на киевском режиме, первичным источником власти которого является госпереворот», — заявил президент.

Отдельно глава государства отметил, что российских вооружений пока производится недостаточно и выразил надежду, что быстро развивающийся ОПК решит эти задачи.

Материал дополняется.

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Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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