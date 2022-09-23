Эрдоган рассказал об отправке Медведчука в Россию

По словам турецкого президента один из участников обмена пленными между Москвой и Киевом, на котором «особо остановился» Владимир Путин, был отправлен в Россию

Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: Laszlo Balogh / Getty Images)

Президент Турции Реджеп Эрдоган рассказал журналистам о подробностях сделки по обмену пленными, о которой стало известно 21 сентября. По его словам, на обмене «настаивала турецкая сторона», сообщает телеканал TRT.

«Задачей было поменять 200 человек. Все эти люди сейчас находятся в Турции, они являются нашими гостями. На одном имени особо остановился Владимир Путин. Этого человека мы отправили в Россию», — сказал Эрдоган, не уточнив, о ком именно идет речь. «РИА Новости» сообщило, что речь идет о Викторе Медведчуке.

Турецкий президент добавил, что сейчас важнейшим является вопрос о поставке российского зерна и удобрений, которые будут направлены в бедные страны.

Москва и Киев обменялись военнопленными в ночь на 22 сентября. Россия вернула 50 военных, в том числе в ДНР и ЛНР. Как заявили в Минобороны России, в плену им «грозила смертельная опасность». Среди выданных Киевом лиц был в том числе украинский политик Виктор Медведчук, который весной был задержан СБУ.

Украина, в свою очередь, получила 215 человек, среди которых командиры батальона «Азов» (признан в России террористической организацией и запрещен) Денис Прокопенко (Редис) и Святослав Паламар (Калина), а также командир морпехов 36-й бригады Сергей Волына (Волына). Утверждалось, что они останутся в Турции до завершения военных действий «под личные гарантии турецкого президента».

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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в пятницу заявил, что для обмена пленными между Россией и Украиной была проведена сложная работа. При этом он заявил, что не располагает информацией, где находится Медведчук, и известно ли ему об общении Владимира Путина с ним. Президент России явдяется крестным отцом дочери Медведчука.

Медведчук — глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ). На Украине против него открыто несколько уголовных дел. В мае прошлого года политика обвинили в госизмене и нарушении правил войны, суд отправил его под домашний арест. Позже Медведчука обвинили в заговоре с целью подорвать энергетическую безопасность страны.