Эрдоган рассказал об отправке Медведчука в Россию

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 24 сентября
EUR ЦБ: 56,48 (-2,46) Инвестиции, 16:25
Курс доллара на 24 сентября
USD ЦБ: 58,1 (-1,73) Инвестиции, 16:25
Крупнейший производитель соли предупредил о риске перебоев с поставками Бизнес, 17:26
Студенты вечерних отделений не подпадут под частичную мобилизацию Политика, 17:25
На границе с Грузией ФТС зафиксировала очередь из 1715 машин Общество, 17:18
В Новой Каховке сработала система ПВО Политика, 17:17
Экс-глава BitMEX спрогнозировал снижение курса биткоина до $17,5 тыс. Крипто, 17:15
Военная операция на Украине. Главное Политика, 17:15
Школьная форма, плитка и удобрения: вторая жизнь мусора Партнерский проект, 17:12
10 главных вопросов о частичной мобилизации Политика, 17:12
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Овечкин высказался об ожиданиях от карьеры в НХЛ Спорт, 16:57
БПЛА сбросил взрывное устройство рядом с администрацией Мелитополя Политика, 16:51
Прокуратура напомнила об ответственности за участие в акциях протеста Политика, 16:50
Не относятся к штрафам серьезно: как наказывать водителей люксовых авто Партнерский проект, 16:49
Волож предложил Кудрину 5% в «Яндексе» за переход в компанию Технологии и медиа, 16:42
Умер режиссер фильмов «Тени исчезают в полдень» и «Вечный зов» Общество, 16:40
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Военная операция на Украине ,  
0 

Эрдоган рассказал об отправке Медведчука в Россию

По словам турецкого президента один из участников обмена пленными между Москвой и Киевом, на котором «особо остановился» Владимир Путин, был отправлен в Россию
Реджеп Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: Laszlo Balogh / Getty Images)

Президент Турции Реджеп Эрдоган рассказал журналистам о подробностях сделки по обмену пленными, о которой стало известно 21 сентября. По его словам, на обмене «настаивала турецкая сторона», сообщает телеканал TRT.

«Задачей было поменять 200 человек. Все эти люди сейчас находятся в Турции, они являются нашими гостями. На одном имени особо остановился Владимир Путин. Этого человека мы отправили в Россию», — сказал Эрдоган, не уточнив, о ком именно идет речь. «РИА Новости» сообщило, что речь идет о Викторе Медведчуке.

Пушилин рассказал подробности об обмене пленных и Медведчука
Политика

Турецкий президент добавил, что сейчас важнейшим является вопрос о поставке российского зерна и удобрений, которые будут направлены в бедные страны.

Москва и Киев обменялись военнопленными в ночь на 22 сентября. Россия вернула 50 военных, в том числе в ДНР и ЛНР. Как заявили в Минобороны России, в плену им «грозила смертельная опасность». Среди выданных Киевом лиц был в том числе украинский политик Виктор Медведчук, который весной был задержан СБУ.

Киев сообщил об обмене пленными с участием бойцов «Азова» и Медведчука
Политика

Украина, в свою очередь, получила 215 человек, среди которых командиры батальона «Азов» (признан в России террористической организацией и запрещен) Денис Прокопенко (Редис) и Святослав Паламар (Калина), а также командир морпехов 36-й бригады Сергей Волына (Волына). Утверждалось, что они останутся в Турции до завершения военных действий «под личные гарантии турецкого президента».

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Shutterstock Fix Price нарастила выручку и отменила дивиденды. Стоит ли покупать акции
Прогнозы
Pro
Фото: Global Look Press «Поездки на демоне» и минимум публичности: как живет Киану Ривз
Статьи
Pro
Фото: Ralph Orlowski / Getty Images Не спешите увольнять сотрудника: три рискованные для компании ситуации
Инструкции
Pro
Фото: Brendon Thorne / Getty Images Пять антистресс-практик, которые помогут лучше контролировать эмоции
Инструкции
Pro
Фото: Carlos Barria / Reuters Стройматериалы все дороже. Как это скажется на цене жилья и девелоперах
Статьи
Pro
Фото: Patrick Lux / Getty Images Миф о больших доходах: почему перейти в айтишники — плохая идея
Статьи
Pro
Фото: Chris J Ratcliffe / Getty Images К чему приведет накопление компаний-зомби в мировой экономике
Статьи
Pro
Джерри Мойз Как семья водителя создала бизнес с выручкой $5,99 млрд
Статьи

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в пятницу заявил, что для обмена пленными между Россией и Украиной была проведена сложная работа. При этом он заявил, что не располагает информацией, где находится Медведчук, и известно ли ему об общении Владимира Путина с ним. Президент России явдяется крестным отцом дочери Медведчука.

Медведчук — глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ). На Украине против него открыто несколько уголовных дел. В мае прошлого года политика обвинили в госизмене и нарушении правил войны, суд отправил его под домашний арест. Позже Медведчука обвинили в заговоре с целью подорвать энергетическую безопасность страны.

Авторы
Теги
Персоны
Артем Филипенок Артем Филипенок
Виктор Медведчук Турция Реджеп Эрдоган

Виктор Медведчук

политик, бывший глава администрации президента Украины, экс-глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (Украина), бывший депутат

7 августа 1954 года
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
Пушилин рассказал подробности об обмене пленных и Медведчука
Политика
Киев сообщил об обмене пленными с участием бойцов «Азова» и Медведчука
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter