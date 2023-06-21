Путин пообещал форсировать производство беспилотников

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Россия будет форсировать производство беспилотников, заявил президент Владимир Путин на встрече с выпускниками военных вузов.

«Продолжится совершенствование производства систем контрбатарейной борьбы, а также постановка в войска беспилотных летательных аппаратов и роботизированных ударных комплексов, которые хорошо показали себя в боевых условиях. <...> Необходимо обеспечить этой техникой все войсковые звенья, включая отделения, взводы, роты и батальоны», — подчеркнул он.

Власти в целом будут совершенствовать вооруженные силы, пообещал глава государства. Продолжатся производство и совершенствование бронетехники, систем противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы, ударных ракетных комплексов.

В декабре 2022 года Путин поручил утвердить стратегию развития беспилотной авиации до 2030 года. Минпромторг разработал такой документ. По словам президента, инвестиции в эту отрасль в ближайшее время составят не менее 500 млрд руб.

Встреча Путина с молодыми офицерами прошла в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца. В ней участвовали выпускники вузов и академий Минобороны, МЧС, ФСБ, ФСО, Росгвардии, МВД, Следственного комитета и ФСИН.