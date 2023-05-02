МВД Украины назвало число без вести пропавших из-за боевых действий

МВД Украины: в стране около 23 тыс. человек считаются пропавшими в ходе боевых действий

По данным МВД Украины, с начала спецоперации около 23 тыс. украинцев пропали без вести в результате боевых действий. В конце 2022 года число пропавших, по данным Киева, составляло 15 тыс. человек — как военных, так и гражданских

На Украине, по официальным данным, около 23 тыс. человек считаются пропавшими без вести в результате военных действий. Об этом сообщается на сайте украинского МВД.

«[С начала боевых действий на Украине] десятки тысяч человек считались без вести пропавшими. Большая часть из них найдена. Однако еще официально подтверждено около 23 тыс. человек, которые считаются пропавшими без вести в результате боевых действий», — говорится в сообщении.

По словам замминистра внутренних дел Украины Леонида Тимченко, в стране 2 мая заработал Единый реестр лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах.

Доступ к реестру будут иметь определенные должностные лица. На основе заявлений, поданных родственниками пропавших в Нацполицию, формируются карточки записей, а офис уполномоченного по пропавшим без вести проводит верификацию каждого человека. Выдержки из реестра будут предоставлять в департаменте информатизации МВД Украины.

В конце декабря 2022 года уполномоченная президента Украины по правам военных Алена Вербицкая сообщила, что общее число пропавших без вести за время конфликта составляет 15 тыс. По ее словам, речь шла как о военных, так и о гражданских.

«Мы не знаем, что с ними произошло. Попали они в плен, вывезены за пределы России или просто погибли», — сказала она.

Ранее 2 мая глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, что только за апрель ВСУ потеряли 15 тыс. человек. «Несмотря на беспрецедентную военную помощь со стороны западных стран, противник несет значительные потери», — отметил он.

Российская спецоперация на Украине продолжается с февраля 2022 года. В последний раз Минобороны сообщало о российских потерях в сентябре. Тогда это число, по утверждению ведомства, составляло 5937 человек.