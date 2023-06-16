Минобороны сообщило об отражении десяти атак ВСУ на двух направлениях

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Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки предприняли несколько безуспешных попыток наступления на южнодонецком и донецком направлениях, сообщило Минобороны России в сводке.

Наиболее активные боевые действия проходили на Времевском выступе в районе села Ровнополь и поселка Урожайное в ДНР. Там подразделения группировки российских войск «Восток» отразили пять атак ВСУ, заявили в ведомстве, добавив, что были убиты более 200 украинских военных, уничтожены пять танков и семь боевых машин пехоты.

Также подразделения группировки войск «Южная» отразили пять атак ВСУ в районах населенных пунктов Первомайское, Петровское и Старомихайловка в ДНР. В ходе боев были уничтожены до 215 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, пять автомобилей, а также две гаубицы Д-20, отметили в Минобороны.

15 июня российское Минобороны сообщило о проведении ВСУ на запорожском направлении разведки, артиллерийских обстрелах и попытках провести перегруппировку сил. Как утверждало ведомство, пока попытки украинских военных продвинуться на данном направлении были безуспешны, то же самое заявил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий. Он отметил, что на линии фронта возведены укрепления. Позже власти региона сообщили об усилении активности украинских сил на ореховском направлении.