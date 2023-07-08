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Испания выступила против поставок кассетных боеприпасов Украине

Глава Минобороны Испании выступила против поставок кассетных боеприпасов Киеву
Маргарита Роблес
Маргарита Роблес (Фото: Jon Nazca / Reuters)

Испания не разделяет и настроена против решения США поставить Украине кассетные боеприпасы, заявила министр обороны страны Маргарита Роблес во время своего выступления на мероприятии Испанской социалистической рабочей партии (PSOE).

«Испания, основываясь на твердом обязательстве перед Украиной, также соблюдает твердое обязательство о том, что определенное оружие и боеприпасы не могут быть поставлены ни при каких обстоятельствах», — сказала Роблес (цитата по 20 minutes).

Она подчеркнула, что поставка кассетных боеприпасов является решением США, а не НАТО. «Нет — кассетным боеприпасам и да — законной обороне Украины, которая, как мы понимаем, не осуществляется с помощью этих кассетных боеприпасов», — добавила министр.

До этого против поставок Киеву таких боеприпасов выступили ООН, Германия, Великобритания и Канада.

Кассетные боеприпасы состоят из контейнеров, которые открываются в воздухе и хаотично разбрасывают большое количество мелких снарядов, или суббоеприпасов.

О планах передать Украине кассетные боеприпасы объявил накануне, 7 июля, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Он подчеркнул, что Вашингтон признает риски для мирного населения из-за применения таких снарядов, в связи с чем Киев предоставил письменные гарантии, что будет использовать их «с осторожностью».

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Позже украинский министр обороны Алексей Резников объяснил, что кассетные боеприпасы будут использоваться ВСУ только для «деоккупации», «на официально признанной территории России» они применяться не будут.

В российском МИДе, комментируя поставки кассетных боеприпасов, заявили, что такое решение Вашингтона нацелено на максимальное затягивание конфликта и войну до «последнего украинца».

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Испания Украина кассетные боеприпасы поставки оружия Военная операция на Украине
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