В Киеве объяснили обрушение части многоэтажки в Днепре сбитой ракетой

На дом в Днепре упала ракета, которую пытались сбить, сказал советник Зеленского Арестович. На месте обнаружили тела 12 погибших. Минобороны России до этого неоднократно указывало, что наносит удары только по военным объектам.

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Подъезд девятиэтажного жилого дома в Днепре (бывший Днепропетровск) обрушился из-за падения на него сбитой ракеты, сообщил советник офиса украинского президента Алексей Арестович.

«Ее сбили, она упала на подъезд. Она взорвалась, когда упала», — сказал он.

Об обрушении подъезда многоэтажного дома в Днепре ранее сообщил президент Владимир Зеленский. Уже обнаружили тела 12 погибших, сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, ранее он говорил о пяти погибших и 60 пострадавших.

Всего в доме проживали порядка 1,7 тыс. человек, в разрушенном подъезде — порядка 200 человек, рассказал замглавы его офиса Кирилл Тимошенко.

В течение субботы, 14 января, по всей территории Украины несколько раз объявлялась воздушная тревога, работали ПВО и авиация, отражавшие ракетные удары. Взрывы были слышны в Киеве, Одессе, Днепре, Харькове, Львовской и Винницкой областях, указывали «Страна.ua» и УНИАН. В результате атаки были поражены объекты энергетической инфраструктуры в пяти регионах страны и на подконтрольной киевским властям части Запорожской области, уточнил позднее глава украинского Минэнерго Герман Галущенко.

Российские военные наносят удары по энергоинфраструктуре Украины более трех месяцев — с 10 октября. Президент Владимир Путин объяснял это ответом на действия Киева, в том числе на теракт на Крымском мосту, в организации которого обвинил украинские спецслужбы. Киев свою причастность отрицает. Власти России не раз заявляли, что военные не наносят удары по гражданским целям на Украине, а только по военным объектам.