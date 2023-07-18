Аксенов: за ночь в Крыму силы ПВО и средства РЭБ нейтрализовали 28 беспилотников

В Крыму за ночь сбили и обезвредили 28 беспилотников

Минобороны сообщило, что 17 из атаковавших полуостров дронов сбиты, еще 11 были подавлены и упали. Пострадавших и разрушений нет

Виды Крыма (Фото: Сергей Мальгавко / РИА Новости)

За ночь на 18 июля на востоке Крыма силы ПВО сбили девять беспилотников, а средства радиоэлектронной борьбы подавили еще 19, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в телеграм-канале. Пострадавших в результате атаки беспилотников нет, также сказал он.

Минобороны также заявило о пресечении попытки Киева осуществить террористическую атаку 28 дронами, 17 из них, по данным ведомства, сбиты, еще 11 были подавлены и упали.

«В результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет», — говорится в сообщении.

Два украинских надводных беспилотника в ночь на 17 июля атаковали Крымский мост, заявили вчера в Национальном антитеррористическом комитете. В результате взрыва были повреждены оба пролета автомобильной части моста, движение по ним было остановлено. Погибли супруги из Белгородской области, Наталья и Алексей Кулик, их несовершеннолетнюю дочь госпитализировали. Автомобиль семьи врезался в пролет моста, который вылетел из креплений от взрыва. НАК квалифицировал взрыв как теракт. В ночь на 18 июля вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил о возобновлении движения по неповрежденной полосе Крымского моста.

Президент Владимир Путин возложил ответственность за взрыв на Киев и пообещал ответ. В военной разведке Украины напомнили о словах начальника Главного управления разведки Минобороны Украины генерал-майора Кирилла Буданова о том, что «Крымский мост — конструкция там лишняя».