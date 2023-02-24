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Генассамблея ООН приняла «антироссийскую» резолюцию к годовщине СВО

Генасссамблея ООН приняла резолюцию, посвященную годовщине начала спецоперации на Украине

Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, посвященную годовщине начала российской спецоперации на Украине, следует из трансляции заседания ассамблеи на медиаресурсе ООН.

141 делегация проголосовала «за» принятие документа, семь «против» (Россия, Белоруссия, Сирия, КНДР, Никарагуа, Мали, Эритрея), 32 воздержались (в том числе Китай, Индия, Армения, Казахстан, Иран).

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя назвал проект данной резолюции антироссийским.

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